I paperoni russi hanno superato gli americani per la crescita di capitale / L'aumento è stato di 29 miliardi di dollari

Pubblicazioni del 01/11/17

Il patrimonio complessivo dei miliardari russi, secondo i dati della rivista Forbes, è aumentato di 29 miliardi di dollari dopo l'elezione di Donald Trump a nuovo presidente degli USA. Dell'aumento più consistente hanno beneficiato i capitali di Gennadij Timčenko e Leonid Michel'son.

La cosa si spiega con il fatto che Timčenko è stato uno dei principali bersagli delle sanzioni americane nel 2014. È stato inoltre favorito dalla crescita delle azioni della compagnia del gas NOVATEK (salite del 16% dopo le elezioni americane). Adesso il patrimonio del businessman è stimato in 15,1 miliardi di dollari (con un aumento di 1,8 miliardi di dollari). Pure Leonid Michel'son è un azionista di NOVATEK. Il suo capitale è cresciuto di 1,9 miliardi di dollari e ora è di 18,2 miliardi di dollari.

Gli esperti fanno anche notare come il patrimonio dei miliardari russi sia cresciuto non solo per l'aumento dei prezzi delle azioni, ma anche grazie al rafforzamento del rublo (del 20% nel 2016). In questo modo, il patrimonio degli imprenditori più ricchi della Russia è cresciuto più velocemente rispetto a quello dei riccastri di tutti gli altri paesi. Il capitale complessivo dei miliardari russi dopo l'elezione del presidente degli USA è cresciuto del 7,1% del totale, mentre quello degli americani solo del 2,8%.

Mosca, Ivan Gridin

© 2017, «New Day – Italia»