In Siberia cameriere restituisce 60 mila euro a un cliente che li aveva dimenticati

Pubblicazioni del 01/23/17

Un cliente di uno dei ristoranti della città di Barnaul ha restituito al proprietario una borsa dentro la quale c'erano circa 63 mila euro, ricevuti per la vendita di un'automobile.

La borsa con i soldi era stata dimenticata dal gruppo di amici che aveva festeggiato la vendita della macchina. Visto che non aveva fatto in tempo a lasciarli in un luogo sicuro, l'ex proprietario della macchina li aveva portati con sé.

Il padrone del ristorante ha raccontato che un suo dipendente, che di solito fa il barman ma che quel giorno aveva sostituito il cameriere, ha trovato una borsa piena di soldi. Nel locale è d'uso la carta di fedeltà, che il cliente aveva fatto in tempo a compilare, e da quei dati sono riusciti a rintracciarlo.

Quando al cliente distratto è stata restituita la borsa con i soldi, ha lasciato circa 300 euro di ricompensa al cameriere.

Ricordiamo che una storia analoga è successa di recente sull'isola di Sachalin. Un'abitante locale ha restituito ai suoi proprietari una borsa che era stata persa con dentro mezzo milione di euro.

Barnaul, Zoja Oskolkova

