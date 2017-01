I russi mangeranno meglio / Dal paniere della spesa verranno tolti farinacei e aggiunte verdure

Pubblicazioni del 01/25/17

Il governo della Russia nel 2017 rivedrà il contenuto del paniere della spesa, l'assortimento di alimenti sul quale nel paese vengono calcolati i sussidi e le agevolazioni sociali. La nuova legge terrà conto delle norme per un'alimentazione sana. In particolare, dal paniere della spesa verranno tolti farinacei e aggiunte frutta e verdura.

L'ultima volta il paniere alimentare minimo era stato rivisto nel 2013. Adesso il paniere della spesa per un'alimentazione «sana» verrà formato tenendo conto delle indicazioni del 2016 del ministero della Sanità della Federazione russa.

Nel nuovo assortimento di alimenti ci saranno meno granaglie e farinacei (96 kg pro capite all'anno invece degli attuali 126), ma anche patate (90 kg invece di 100). Nel paniere ci dovranno invece essere più verdura (140 kg invece di 114) e frutta (100 kg invece di 60), un po' più di carne (73 kg invece di 58), di pesce (22 kg invece di 18,5) e di latticini (325 kg invece di 290, latte compreso). Tutti i calcoli sono stati fatti sulla popolazione attiva; per i pensionati e i bambini le norme sono nella media inferiori di un terzo.

Il costo del nuovo paniere alimentare minimo è di 1.100 euro all'anno (a condizione che i prodotti non aumentino), in quanto crescono le spese per la carne, il latte e le verdure.

Mosca, Andreuš Zavjatku

