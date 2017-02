Nel Sud della Russia ufficiale giudiziario salta su aereo in decollo per prendere un debitore

Pubblicazioni del 02/01/17

Nel Kuban' un ufficiale dell'Ufficio federale giudiziario si è arrampicato sull'ala di un aereo in partenza, col motore già avviato, per impedirgli di alzarsi in cielo. L'ufficiale giudiziario ha fatto tutto questo per acchiappare un debitore moroso.

I media locali scrivono che un abitante del Kuban' ha venduto un aereo e che il suo nuovo proprietario non l'ha immatricolato. All'ufficio giudiziario locale è arrivato un documento che proibisce l'utilizzo del velivolo. Il debitore ha però ignorato tutti gli avvisi e i mandati di comparizione degli ufficiali giudiziari.

Venuto a conoscenza dell'ubicazione dell'aeromobile, l'ufficiale giudiziario è andato all'aerodromo privato non lontano dalla cittadina di Krymsk. Arrivato sul posto, ha visto che l'aereo si stava preparando per il decollo, poiché i piloti avevano notato degli uomini in uniforme.

L'ufficiale giudiziario non si è perso d'animo ed è saltato sull'aereo in partenza per acciuffare il debitore. In tal modo è riuscito a non far decollare l'aereo, anche se i piloti hanno fatto in tempo a scappare. Il luogo dove si sia nascosto il proprietario dell'aereo per il momento è ignoto, mentre l'aeromobile è stato sigillato e dato in custodia al direttore dell'aerodromo sotto la sua personale responsabilità.

Krymsk, Zoja Oskolkova

