Nella classifica di «Brand Finance» il marchio di Sberbank è il più costoso tra quelli russi

Sberbank, la più grande banca russa, è diventata il marchio russo più caro nella classifica «Brand Finance Global 500». In tale elenco precede i grandi consorzi petroliferi Gazprom e LUKoil.

«Brand Finance Global 500» valuta il valore del marchio secondo il metodo delle royalties che determina quanto sarebbe disposta a pagare una compagnia per la concessione del proprio marchio se esso non fosse di sua proprietà. Tale sistema prevede una stima dei supposti introiti futuri relativi al marchio e il calcolo della quota delle royalties che dovrebbe essere pagata per il suo sfruttamento.

Sberbank occupa il 24° posto nella classifica mondiale delle banche e il 156° tra tutti i marchi del mondo. L'anno scorso il valore del suo brand era stimato in 6,8 miliardi di dollari. Si tratta dell'unico marchio bancario russo nel ranking. Al primo posto della classifica c'è la cinese ICBS, il cui marchio è valutato 47, 8 miliardi di dollari.

Nel ranking ci sono comunque altre compagnie russe. Il cosiddetto gigante del gas Gazprom si trova al 302° posto, mentre LUKoil è al 229°.

Il marchio più costoso in generale è quello di Google, il cui valore è stimato in 109,4 miliardi di dollari, il 24% in più dell'anno scorso. Il secondo posto è occupato dal brand di Apple, che nel 2016 ha perso il 27%. Il suo valore è di 107,1 miliardi di dollari. Al terzo posto si trova Amazon, la più grande catena di vendita online (106,4 miliardi di dollari).

Mosca, Zoja Oskolkova

