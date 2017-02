In Russia gli imprenditori possono lavorare gratuitamente per lo stato / Nelle commesse di stato è consentito siglare contratti a costo zero

Pubblicazioni del 02/21/17

La Corte suprema della Federazione russa ha stabilito di accordare servizi gratuiti a quegli imprenditori che, nelle gare d'appalto statali, indicano un costo pari a zero durante la fase di ricezione delle quotazioni. L'Autorità federale antimonopolio della Russia si è detta assolutamente contraria a questa decisione e ha intenzione di impugnare la sentenza del giudice.

La controversa gara d'appalto si è tenuta nel 2015. Il servizio statale dei corrieri aveva richiesto le quotazioni per dei servizi di vendita di beni. Alla gara hanno partecipato due compagnie, una delle quali ha proposto un prezzo di contratto di 1 copeco (la moneta con il valore nominale minimo in Russia, pari a 0,00016 euro), mentre l'altra, a sua volta, ha rinunciato al compenso indicando costo zero e in tal modo aggiudicandosi il contratto, scrive il giornale «Izvestija».

La ditta che ha perso la gara ha presentato un reclamo all'Autorità federale antimonopolio. All'ente sono giunti alla conclusione che la vittoria nella gara d'appalto è stata assegnata con delle infrazioni, poiché «un contratto statale con richiesta di quotazioni dev'essere a titolo oneroso e deve prevedere una remunerazione». I membri della commissione che hanno preso la decisione di siglare il contratto con la ditta «a quota zero» sono stati multati.

La ditta vincitrice non ha accettato la decisione dell'Autorità federale antimonopolio e si è rivolta al tribunale. La corte suprema della Federazione russa ha stabilito che il costo zero di un contratto statale non contraddice la legge. Nonostante che in precedenza tre istanze arbitrali avessero emesso una sentenza in favore dell'Autorità federale antimonopolio. Il punto sta nel fatto che nella fase di ricezione delle quotazioni il costo zero non è proibito, mentre nelle aste elettroniche il lavoro gratuito è esplicitamente vietato.

Secondo gli esperti, questi due tipi di gare si distinguono nettamente l'uno dall'altro. Le quotazioni sono proposte dai partecipanti e non possono venire modificate in seguito, mentre invece durante le aste elettroniche i partecipanti, dopo aver visto il prezzo proposto da un concorrente, possono abbassare il costo dei propri servizi per aggiudicarsi il contratto.

I vantaggi per le compagnie che offrono costo zero non stanno evidentemente nei soldi. Di regola, esse lo fanno per ottenere esperienza di partecipazione alle gare d'appalto statali, fattore che dà un certo vantaggio in altri concorsi dove l'esperienza di aver già siglato contratti di stato è indicata tra i requisiti fondamentali.

Nondimeno, l'Autorità federale antimonopolio è intenzionata a far valere la propria opinione e a impugnare la sentenza della Corte suprema della Federazione russa.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»