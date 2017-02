Per lo sviluppo dell'Artide alla Russia servono 3,5 miliardi di euro / È stato approntato un nuovo progetto di sviluppo della zona artica

Pubblicazioni del 02/28/17

Il governo della Federazione russa si appresta a esaminare una nuova versione del programma statale di valorizzazione dell'Artide. Per la prima volta nel documento si riporta la somma necessaria per l'attuazione di tutti i progetti pensati nella zona artica entro il 2025. Fino a questo momento i finanziamenti per il programma statale sono stati pari a zero. Ora il ministero dell'Economia chiede di stanziare a tale scopo circa 3,5 miliardi di euro.

Il progetto che era stato presentato in precedenza non conteneva alcuna cifra concreta, ma già allora il ministero dell'Economia aveva stimato i costi in alcuni miliardi di euro. Al momento il budget di stato non prevede lo stanziamento di risorse per lo sviluppo del programma statale nell'Artide. Cionondimeno, il ministero chiede al governo di esaminare la possibilità di stanziare i soldi necessari. Solamente per l'anno in corso si chiedono 213 milioni di euro. Lo scrive il giornale «Kommersant».

La maggior parte dei progetti da realizzare nella zona artica della Russia sono dei centri minerari, cioè di valorizzazione dei giacimenti, che avranno un unico punto di spedizione per i successivi trasporti. Gli specialisti del ministero dell'Economia ritengono che grazie all'avvio di questi centri dovrebbe crescere il prodotto lordo della regione dell'Artide. Inoltre, i progettisti contano sulla riduzione di parte della produzione importata per la valorizzazione dei giacimenti di minerali utili.

L'idea principale del programma è quella di creare delle zone di supporto, tra i cui compiti rientrerà anche lo sviluppo di tutte le infrastrutture per garantire tutto l'anno i servizi di trasporto. Proprio in questo al governo vedono lo sviluppo del potenziale di trasporto del Passaggio a Nord-est.

Non va dimenticato che finora al governo della Federazione russa non è riuscito di attrarre investimenti sufficienti per la zona artica. Tanto che sui 22 progetti per le zone a economia speciale nella regione ne è stato programmato solo uno, e non è nemmeno stato realizzato. Su 25 programmi pilota per lo sviluppo dei cluster territoriali se ne sta realizzando soltanto uno, mentre per quanto riguarda gli 11 programmi del Fondo per il welfare nazionale anche in questo caso soltanto uno è stato programmato nella zona dell'Artide.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»