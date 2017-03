Un distributore su otto in Russia vende benzina sofisticata

Pubblicazioni del 03/06/17

In seguito a un controllo dei distributori di benzina in tutta la Russia è risultato che il 18% di essi commette infrazioni, tra cui la vendita di carburante di scarsa qualità. Lo ha reso noto l'Agenzia federale per la regolamentazione tecnica durante una riunione del gruppo di lavoro per il contrasto alla vendita illecita di derivati del petrolio.

Combustibile con alterazione delle proprietà fisico-chimiche è commerciato dal 12% di tutti i distributori russi, hanno spiegato gli specialisti dell'agenzia, dopo aver tirato le somme del controllo effettuato su 1.536 imprese. Va però sottolineato come questo indicatore sia decisamente diminuito negli ultimi cinque anni. Nel 2015 era arrivato a livelli record, con infrazioni riscontrate nel 42,5% delle stazioni di servizio, riporta il giornale «Kommersant».

Inoltre, è diminuito quasi della metà il numero di infrazioni al parco serbatoi: dal 40 al 21,5%. Tuttavia gli organi di sorveglianza ritengono che i controlli sulla vendita al dettaglio della benzina debbano essere inaspriti, magari introducendo una certificazione del carburante prima della spedizione.

In precedenza il ministero dell'Industria e del Commercio della Federazione russa aveva promosso un provvedimento per introdurre delle multe dell'1% sulla vendita di carburante di scarsa qualità, tuttavia al governo russo sono sorte delle divergenze a questo proposito.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»