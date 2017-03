Sui proprietari di Ferrari e Lamborghini in Russia incombe una tassa aggiuntiva

Pubblicazioni del 03/07/17

Il ministero dell'Industria e del Commercio della Russia ha ampliato a 201 l'elenco delle macchine di lusso soggette a una tassa di trasporto più elevata. Nell'elenco rientrano tutte le macchine che valgono più di 48 mila euro.

La tassa sulle automobili di lusso viene calcolata sulla base di coefficienti progressivi. Ad esempio, per una macchina del valore di più di 240 mila euro si dovrà pagare tre volte di più che per un'automobile che vale meno di 48 mila euro. Nell'elenco delle super macchine vi sono in particolare tre modelli di Ferrari e di Lamborghini, oltre ad Aston Martin, Bentley, Mercedes-Benz e Rolls-Royce.

Il fatto che l'importo della tassa sulle auto di lusso in Russia sarebbe potuto cambiare era già noto dallo scorso autunno. All'Agenzia tributaria federale avevano proposto di alzare la soglia minima del valore delle macchine che rientrano nell'elenco, ritenendo che le auto soggette alla tassa dovessero andare dai 57 mila euro in su.

Ricordiamo che la «tassa sul lusso» è comparsa in Russia nel 2014. Essa viene calcolata sulla base della potenza, degli importi regionali della tassa sui trasporti e del coefficiente progressivo, che dipende dal valore dell'auto. Secondo i dati dell'agenzia tributaria, oggi in media i proprietari di tale categoria di automobili pagano all'erario un importo a partire da 800 euro all'anno.

Mosca, Zoja Berezina

