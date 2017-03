Bahrein e Cina hanno intenzione di fare della Crimea il paradiso degli yacht

Pubblicazioni del 03/09/17

La costruzione di porti turistici per yacht in Crimea sta interessando grandi investitori internazionali. Al momento alcuni imprenditori del Bahrein e della Cina stanno studiando la possibilità di costruire nella penisola veri e propri porti turistici attrezzati per gli yacht.

In via preliminare loro sarebbero pronti a investire capitali per la realizzazione di 16 impianti infrastrutturali in tutta la penisola per una somma complessiva che potrebbe arrivare ai 20 miliardi di euro. Una risposta definitiva le parti la daranno al Forum economico internazionale di Jalta che si terrà in aprile.

«La delegazione cinese è molto interessata» – cita l'ufficio stampa le parole del presidente della Federazione della Vela della Crimea Aleksej Andruckij. «E per il progetto hanno manifestato il loro interesse anche uomini vicini allo sceicco del Bahrein».

Il progetto d'investimento dei porti turistici è stato presentato al Forum economico di Soči. Dei grossi centri internazionali per yacht dovrebbero comparire a Balaklava e a Evpatorija. Si prevede inoltre che il porto turistico di Sebastopoli possa fare concorrenza a quello di Soči.

Balaklava, Anastasija Zuk

