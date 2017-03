La Russia è al quarto posto tra i più grossi mercati automobilistici europei

Pubblicazioni del 03/13/17

Il mercato automobilistico russo a febbraio 2017 si è attestato al quarto posto in Europa. Lo riferisce l'agenzia di analisi «Autostat». In tutto, secondo gli analisti, che utilizzano i dati di registrazione dei nuovi mezzi di trasporto, nel mese scorso in Russia, senza tener conto dei veicoli commerciali leggeri (LCV), sono state vendute 100 mila macchine. A gennaio 2017 il mercato automobilistico russo era al sesto posto in Europa.

Il primo posto nella speciale classifica è occupato dalla Germania, dove in febbraio sono state vendute 243.602 automobili, cifra del 2,6% più bassa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Al secondo posto c'è l'Italia, dove in un mese sono state vendute 183.777 macchine. La cifra è del 6,2% maggiore dell'anno precedente. Come hanno raccontato all'ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), si tratta del miglior risultato in febbraio dal 2010, nonostante il buon dato dell'anno scorso. Chiude il terzetto di testa la Francia. Nel mercato locale francese nello scorso febbraio sono state vendute 161.885 automobili, il 2,9% in meno dell'anno precedente.

Il quinto posto della classifica è occupato dalla Spagna. In febbraio in quel paese sono state vendute 97.796 macchine, vale a dire lo 0,2% in più dell'analogo periodo dello scorso anno. Come hanno spiegato all'ANFAC (Associazione spagnola dei produttori di automobili leggere e pesanti), la stabilizzazione della domanda si basa sul compimento del programma di agevolazioni sull'acquisto di auto economiche nuove.

