A un miliardario russo è stata conferita la medaglia «Al merito dell'Italia»

Il miliardario russo Ališer Usmanov per il suo contributo allo sviluppo delle relazioni russo-italiane è stato insignito dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Oltre al resto, Usmanov ha donato due milioni di euro per il restauro di monumenti architettonici romani.

Il miliardario russo Ališer Usmanov ha ricevuto dalle autorità italiane l'Ordine al merito della Repubblica Italiana. L'imprenditore è stato insignito della medaglia per il suo contributo significativo allo sviluppo delle relazioni russo-italiane e anche per il restauro di monumenti architettonici italiani. Usmanov è stato premiato dal presidente dell'Italia Sergio Mattarella in persona.

In particolare Usmanov ha contribuito al restauro di alcuni monumenti architettonici a Mosca e a Roma. Si tratta del restauro di Villa Berg a Mosca, in cui dal 1924 ha sede l'ambasciata d'Italia, della Sala degli Orazi e Curiazi dei Musei Capitoli, della Fontana dei Dioscuri in piazza del Quirinale e del Foro di Traiano.

Nel complesso Usmanov ha donato per il restauro dei monumenti romani 2 milioni di euro. Nel 2014 il businessman ha versato per il restauro della Sala degli Orazi e Curiazi e della Fontana dei Dioscuri 500 mila euro e dopo un anno un altro milione e mezzo di euro per il restauro della navata della Basilica Ulpia e dei portici del Foro di Traiano.

L'Ordine al merito della Repubblica Italiana è il più alto ordine del paese, conferito dal presidente per meriti significativi nei campi della letteratura, dell'arte, dell'economia, della beneficienza e della vita pubblica.

