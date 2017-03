Il più ricco deputato russo dichiara bancarotta

Pubblicazioni del 03/13/17

La corte arbitrale della regione di Archangel'sk ha avviato una procedura di ristrutturazione dei debiti del deputato della Duma di stato della Federazione russa Andrej Palkin. Nel 2015 il parlamentare ha guadagnato 24 milioni di euro diventando il più ricco tra i suoi colleghi.

Il procedimento per bancarotta nei confronti del deputato russo è stato avviato nei giorni scorsi, mentre la dichiarazione di fallimento Palkin l'aveva depositata alla corte arbitrale già in febbraio. La corte non ha accolto subito la domanda del deputato facendo riferimento a dei vizi di forma nella sua presentazione. In particolare, il debitore non avrebbe inviato la copia della sua dichiarazione ai creditori fallimentari e alle autorità competenti. Per rimediare a tali mancanze a Palkin è stato concesso un mese di tempo.

Dai dati dell'Agenzia tributaria federale risulta che l'indebitamento di Palkin al 10 febbraio era di circa 2,4 milioni di euro. La metà di questa somma sono debiti con il bilancio federale. Entro la prossima seduta della corte, che si terrà il 19 settembre, il deputato deve preparare un piano di ammortamento del debito.

Parlando con i giornalisti il deputato ha confessato di essersi pentito di essersi fatto eleggere nella Duma di stato della Russia in quanto così è stato costretto a liberarsi di tutte le sue attività imprenditoriali. Tra le altre cose ha dovuto vendere in fretta e furia immobili e mezzi che facevano parte del suo business. Parte dei suoi beni Palkin li ha venduti con pagamento rateizzato in 15 anni, sebbene se la tassa sulla vendita vada saldata già adesso.

Palkin è proprietario di 59 appartamenti e di oltre 200 mezzi di trasporto. Come deputato della regione di Archangel'sk Palkin ha dichiarato come redditi per il 2015 7,8 milioni di euro. Da quanto ha affermato lo stesso deputato, 24 milioni di euro sarebbero il «giro d'affari complessivo» della holding di cui è a capo, mentre 7,8 milioni il suo reddito personale.

Palkin è in affari già dagli anni Novanta. È titolare di otto compagnie di costruzioni stradali ed edili.

Archangel'sk, Polina Nikolaeva

