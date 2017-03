In Russia la cosa migliore è investire nell'istruzione / Lo dicono gli analisti

Pubblicazioni del 03/16/17

La sfera dell'istruzione in Russia, secondo l'opinione degli analisti statunitensi, ha grandi prospettive poiché, nonostante le difficoltà economiche, i russi continuano a iscriversi nelle università (anche in quelle straniere). A volte però scelgono le varianti più economiche.

I ricercatori americani ritengono che in Russia la cosa migliore sia investire nell'istruzione. Questo è legato al fatto che la sfera dell'istruzione è considerata dagli analisti statunitensi tra le più promettenti in Russia. Lo si riferisce in un rapporto del centro statale americano Export.gov, che si occupa di analisi dei mercati e aiuta le compagnie a programmare, elaborare e mettere in atto le strategie internazionali di vendita.

Gli esperti mettono in evidenza come in Russia ci sia un livello d'istruzione molto alto della popolazione (intorno al 99,7%), ma come di contro i giovani vadano sempre più spesso a studiare all'estero. E questo nonostante le difficoltà economiche.

Come si sottolinea nella ricerca, adesso a causa della crisi i russi hanno cominciato a iscriversi agli istituti stranieri più economici. Tuttavia è in crescita la popolarità delle scuole d'élite tra le famiglie dei russi più abbienti; questo per quel che riguarda l'istruzione dei loro figli a partire dai 12 anni.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»