In Russia calcolato l'importo medio di una bustarella / In un anno le somme sono aumentate del 75%

Pubblicazioni del 03/17/17

L'importo medio di una bustarella in Russia è aumentato del 75% rispetto all'anno scorso e si è attestato sui 5.300 euro. Lo ha reso noto la Direzione generale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione della Federazione russa. Ma di sovente gli importi delle tangenti sono molto più consistenti.

Sempre più spesso in Russia vengono alla luce eclatanti casi di corruzione i cui protagonisti sono funzionari del rango più elevato. In quei casi si tratta di tangenti dagli importi enormi, e inoltre i funzionari statali ricevono in regalo appartamenti e macchine costose che vengono intestate a dei loro parenti, scrive il giornale «Kommersant».

Col passare del tempo, inoltre, gli schemi di corruzione si perfezionano, vengono alla luce nuovi metodi di attività clandestina, si trasforma l'oggetto della bustarella e il suo metodo di trasmissione. Sempre più spesso viene utilizzato il cosiddetto accesso remoto, i paradisi off-shore, le ditte affiliate tramite terze persone, i diversi sistemi di pagamento elettronico, le bustarelle sotto forma di servizi non materiali, il cui reato di ricezione è molto più difficile da dimostrare.

Ciononostante, nell'ultimo anno il numero dei grossi reati di corruzione scoperti è aumentato del 21%, per un danno complessivo di 690 milioni di euro.

Mosca, Ivan Gridin

© 2017, «New Day – Italia»