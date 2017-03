Mosca è leader di crescita tra le città più care del mondo

Pubblicazioni del 03/22/17

Secondo l'agenzia di ricerche Economist Intelligence Unit (EIU) Mosca occupa il 98° posto nella classifica del costo della vita nelle città del mondo. Nel documento intitolato Worldwide Cost of Living 2017 si precisa che rispetto allo scorso anno la capitale russa ha guadagnato 15 posizioni, diventando una delle città con il più alto tasso di crescita.

La città di Singapore per il quarto anno consecutivo è al comando della classifica, seguita da Hong Kong. In terza posizione si trova Zurigo. Tokyo e Osaka sono rispettivamente al quarto e quinto posto.

Nella top ten delle città più care del mondo ci sono anche Ginevra, Parigi, New York e Copenaghen.

La città con il costo della vita più basso è Alma-Ata, in Kazakistan, che occupa il 133° e ultimo posto. In fondo alla classifica compilata dall'agenzia si trovano anche Lagos (Nigeria), Bangalore (India), Karachi (Pakistan), Algeri (Algeria), Chennai e Mumbai (India), Kiev (Ucraina), Bucarest (Romania) e la capitale dell'India New Delhi.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»