Il Giappone vorrebbe utilizzare una valuta in comune con la Russia

Pubblicazioni del 03/27/17

Il Giappone ha approntato un pacchetto di proposte per lo sviluppo delle isole Kurili che verrà discusso in un incontro bilaterale con i rappresentanti della Russia. In uno dei punti si propone la creazione di un'unica valuta elettronica nell'ambito della cooperazione economica.

L'elenco delle proposte per lo sviluppo congiunto russo-nipponico delle Kurili è stato redatto da alcuni deputati del Partito liberal-democratico, al governo in Giappone. I parlamentari s'apprestano a presentare l'iniziativa durante una serie di consultazioni bilaterali che si terranno a Tokyo. Lo riferisce il canale televisivo giapponese NHK.

Il documento è stato inoltrato al governo giapponese. In esso vi sono anche formulati gli obiettivi dell'attività congiunta russo-nipponica nelle isole Kurili. La priorità è data allo sviluppo e alla prosperità tanto delle quattro isole delle Kurili meridionali quanto dell'isola di Hokkaidō, nel nord del Giappone.

Oltre al resto, Tokyo ha intenzione di proporre a Mosca la creazione di una nuova valuta elettronica da introdurre nella regione al posto del rublo russo e dello yen giapponese.

A sua volta, la Russia aveva in precedenza dichiarato di essere pronta a prendere in esame qualunque proposta di cooperazione nel territorio delle isole Kurili meridionali da parte delle autorità giapponesi che non fosse in contrasto con la legislazione russa.

Tokyo – Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»