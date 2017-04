Gli elicotteri italiani AW189 verranno assemblati in Tatarstan

Pubblicazioni del 04/10/17

Il processo di assemblaggio degli elicotteri medi AgustaWestland AW189 dell'azienda italiana «Helicopters» si svolgerà nella fabbrica di elicotteri di Kazan'. Il compito dello stabilimento russo consisterà nell'assemblaggio di elementi parzialmente smontati.

La fase di progettazione, che ha l'obiettivo di predisporre la produzione, è prevista nel 2019, nel 2020-2021 sono previsti l'acquisto dei macchinari e la loro installazione, nel 2021 l'avvio della linea di produzione in fase sperimentale e nel 2022 di passare infine alla reale capacita di progetto (10 AW189 all'anno).

Il compimento del progetto è previsto per il 2025. Gli elicotteri montati a Kazan' verranno acquistati dalla compagnia petrolifera russa «Rosneft», che ha intenzione di creare un parco elicotteri di non meno di 160 AW189.

Con ogni probabilità l'assemblaggio di questo tipo di elicotteri si effettuerà parallelamente anche nell'azienda della regione di Mosca HeliVert, posseduta in comproprietà da «Elicotteri di Russia» e «Leonardo Helicopters». All'inizio di marzo è stato comunicato che la HeliVert è pronta a far partire la linea di produzione degli AW189. In precedenza, nel 2013, alla HeliVert aveva preso il via l'assemblaggio di elicotteri più leggeri, gli AW139. Come ci si aspetta, a conti fatti la HeliVert diventerà parte integrante dell'assemblaggio finale degli AW189.

Secondo le ultime notizie «Rosneft» avrebbe fatto un ordine di 30 elicotteri AW189. I primi 13 velivoli verranno montati in Italia a carico della «Leonardo Helicopters» (due di essi sono già stati consegnanti al committente), i rimanenti 17 in Russia. «Rosneft» ha programmato di ordinare altre 150 apparecchi. Si prevede che «Rosneft» acquisirà il 30% di HeliVert e che di conseguenza le quote degli altri due azionisti della joint venture si ridurranno.

Kazan', Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»