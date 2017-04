Gigante tedesco del formaggio investe 30 milioni di euro in Russia

Pubblicazioni del 04/11/17

L'azienda casearia tedesca Hochland investirà nei prossimi anni dai 15 ai 30 milioni di euro nella produzione di formaggi in Russia. Visto che l'impresa produce formaggio in territorio russo non è stata toccata dalle controsanzioni commerciali introdotte dal governo della Federazione russa contro i paesi europei.

In che modo gli investimenti nella produzione avranno effetti sulla creazione di nuovi posti di lavoro e sulla capacità di produzione alla compagnia non l'hanno precisato. Tuttavia una portavoce della Hochland ha sottolineato come il numero dei posti di lavoro della filiale dell'azienda nella regione di Belgorod dal 2011 a oggi sia aumentato da 100 a 240.

In precedenza era stato comunicato che la filiale russa dell'azienda tedesca aveva intenzione di avviare un terzo comparto del caseificio nella regione di Belgorod nell'agosto del 2017. Nell'ambito dell'ampliamento è prevista l'installazione della linea di produzione per la preparazione della feta, grazie a cui la capacità di produzione dovrebbe aumentare del 30%. Ed entro il 2020 l'azienda ha in mente di raddoppiare la produzione, portandola a 38 mila tonnellate all'anno.

Ricordiamo che in precedenza questo stabilimento apparteneva alla filiale russa della compagnia tedesca Dr. Oetker. La sua costruzione costò 20 milioni di euro e la produzione venne avviata nel 2003. La Dr. Oetker produce dessert negli stabilimenti in Germania e in Polonia, per questo si è deciso di vendere la fabbrica della regione di Belgorod.

Belgorod, Zoja Oskolkova

