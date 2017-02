La Russia per la prima volta aderisce alla Giornata della radio dell'UNESCO

Pubblicazioni del 02/10/17

Sputnik, agenzia d'informazione e radio, effettuerà una radiomaratona di 24 ore in onore della Giornata mondiale della radio dell'UNESCO, che viene celebrata tutti gli anni il 13 febbraio. La Russia aderirà alla maratona per la prima volta nella storia della manifestazione.

In onda su radio Sputnik interverranno alcuni conduttori russi che condivideranno le proprie opinioni sullo stato attuale delle trasmissioni radio e sul loro futuro. Questa lunga diretta promette di essere interessante non soltanto per gli addetti del settore ma anche per i radioascoltatori.

«Quel giorno sveleremo quello che di solito l'ascoltatore non sente, non vede e non sa. Racconteremo di cosa vive la radio, chi sta dietro le voci a lui care. E discuteremo di come sarà la radio nel prossimo futuro» – ha raccontato il direttore della radiodiffusione di Sputnik in lingua russa Aleksej Orlov.

Alla maratona prenderanno parte rappresentanti di Gran Bretagna, USA, Uruguay, Siria, Iraq, Cina, Libano e Francia.

Mosca, Zoja Oskolkova

