Zoo russo deve sopprimere tutti i suoi volatili a causa di un'infezione

Nello zoo di Voronež, dove durante le feste di fine anno hanno cominciato a morire gli uccelli, tra cui anche alcune specie rare incluse nel Libro rosso, si è deciso di sopprimere tutti i pennuti.

Secondo i dati preliminari, la causa della morte degli uccelli sarebbe un'infezione che si diffonde molto rapidamente, presumibilmente l'influenza aviaria. Di conseguenza è stata presa la decisione di praticare l'eutanasia a tutti gli uccelli dello zoo. Lo si annuncia in un comunicato della procura cittadina. Dal 5 gennaio sul sito dello zoo si può leggere un annuncio nel quale si dice che l'ente "è chiuso per motivi tecnici».

Lo zoo di Voronež è stato aperto nel 1994. Oggi ospita più di 1.500 animali di 171 specie. Prima delle feste di fine anno lo zoo aveva 159 esemplari di 44 specie di pennuti, compresi i rappresentanti di sette specie incluse nel Libro rosso della Federazione russa, in particolare il cigno reale, la cicogna bianca, il fagiano del Caucaso, l'anatra mandarina e altri.

Ricordiamo che l'influenza aviaria è una malattia infettiva virale acuta degli uccelli che colpisce gli organi digestivi e respiratori in maniera spesso letale. A questo tipo di influenza sono soggetti gli uccelli migratori domestici e selvatici. Portatori dell'infezione sono degli uccelli migratori, soprattutto le anatre selvatiche.

Finora non ci sono prove che l'influenza aviaria si possa trasmettere da persona a persona per via respiratoria. I microbiologi non escludono tuttavia questa possibilità se il ceppo batterico di questo virus subirà delle mutazioni.

