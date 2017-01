A Tula un uomo ubriaco finisce sotto un treno rapido e rimane vivo

Pubblicazioni del 01/17/17

Nella regione di Tula un abitante locale in stato di ubriachezza è finito sotto un treno rapido. Nonostante le numerose ferite riportate, l'uomo è sopravvissuto.

L'incidente è successo vicino alla stazione di Ščekino. Il giovane aveva intenzione di attraversare i binari sulla passerella pedonale, ma a causa del suo forte stato di ubriachezza non ha notato il rapido Mosca-Belgorod in arrivo. In conclusione l'uomo di 26 anni ha rischiato di morire, finendo sotto le ruote del convoglio.

Nonostante le numerose ferite riportate a causa dell'incidente, il giovane è rimasto in vita. Al momento si trova all'ospedale cittadino.

Tula, Zoja Oskolkova

