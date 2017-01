Senzatetto di Mosca vive per una settimana nella sua macchina con una bomba

Pubblicazioni del 01/17/17

A Mosca un senzatetto ha custodito per una settimana nella macchina in cui viveva un petardo di trinitrotoluolo che aveva trovato nella spazzatura. La bomba non è esplosa per miracolo.

Sergej, senzatetto, vive da alcuni mesi nella sua automobile alla periferia di Mosca, insieme al suo cane. Trovato un petardo di trinitrotoluolo nella spazzatura, se l'è portato nella macchina e vi ha dormito accanto per alcuni giorni, del tutto inconsapevole del fatto che in qualunque momento la sua automobile avrebbe potuto saltare in aria.

Solamente dopo una settimana Sergej ha notato che l'oggetto assomigliava a un petardo e ha chiamato la polizia. I genieri accorsi sul posto l'hanno esaminato e hanno stabilito che l'oggetto trovato da Sergej era un petardo di trinitrotoluolo di 200 grammi di peso.

Al momento gli agenti delle forze dell'ordine stanno cercando di scoprire come abbia fatto un petardo di trinitrotoluolo a finire in un cassonetto della spazzatura e a chi possa appartenere. Sul fatto è in corso un'inchiesta.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»