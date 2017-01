A Krasnojarsk è stata aperta un'inchiesta sulla scomparsa del cadavere di una donna / Si sospettano i collaboratori dell'obitorio

Pubblicazioni del 01/19/17

Nella città siberiana di Krasnojarsk è stata aperta un'inchiesta sulla scomparsa dall'obitorio del corpo di una donna di 88 anni. Ne ha dato notizia il dipartimento regionale del Comitato investigativo della Russia.

Gli inquirenti hanno riferito che il procedimento è stato avviato dopo che nello scorso dicembre su una serie di media russi era comparsa la notizia secondo la quale i collaboratori del reparto di perizia sui cadaveri si rifiutavano di consegnare ai parenti il corpo di una donna di 88 anni, adducendo come giustificazione che esso era scomparso in circostanze ignote.

Il corpo dell'anziana era giunto all'obitorio di Krasnojarsk il 6 dicembre dello scorso anno. Il giorno dopo gli anatomopatologi hanno analizzato il corpo, l'inserviente l'ha portato nella camera frigorifera nel seminterrato dell'obitorio. Dopo cinque giorni una parente della defunta, alla quale i collaboratori dell'obitorio non volevano consegnare il corpo, si è rivolta ai medici, che ne hanno constatato la scomparsa.

Al momento gli inquirenti stanno accertando tutte le circostanze del reato e identificando le persone in esso coinvolte. Si stanno svolgendo gli interrogatori dei collaboratori dell'obitorio con l'ausilio della macchina della verità. Tra le altre si prendono in considerazione le versioni del seppellimento accidentale del corpo o del suo trafugamento intenzionale. Le indagini sono ancora in corso.

Krasnojarsk, Ivan Gridin

