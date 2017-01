Nel Caucaso si sono scontrate 38 automobili / Non ci sono feriti

Pubblicazioni del 01/23/17

Sulla strada cha da Machačkala porta all'aeroporto Amet-Chan-Sultan si sono scontrate 38 automobili. Secondo le informazioni preliminari, non ci sarebbero feriti. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause dell'incidente di massa.

L'incidente è avvenuto sul tratto stradale che porta all'aeroporto della capitale del Dagestan, Machačkala. Le macchine coinvolte nell'incidente hanno occupato quasi un chilometro di strada. Malgrado il gran numero di macchine danneggiate, non ci sono stati feriti. La polizia sta accertando le cause dell'accaduto.

Tra l'altro, i media del Dagestan riferiscono che il giorno prima un altro incidente stradale di massa ha avuto luogo nella città di Kaspijsk, dove si sono scontrate una ventina di automobili. In via preliminare, a causare l'incidente pare essere stato il ghiaccio che copriva il manto stradale per il brusco calo della temperatura.

Machačkala, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»