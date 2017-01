Water «d'oro» rubato a un moscovita

Pubblicazioni del 01/24/17

Un abitante di Mosca ha denunciato alla polizia un furto. L'uomo ha riferito che gli operai che stavano facendo dei lavori di ristrutturazione nel suo appartamento gli hanno rubato un water da più di 3 mila euro.

A quanto si è saputo, la vittima è un addetto alla sicurezza di «Gazprom». Come ha raccontato alle forze dell'ordine, per lui stavano lavorando degli operai, che dovevano fare le rifiniture della sua casa nei dintorni di Mosca. Gli operai si sarebbero portati via un water e alcuni altri elementi sanitari. Nell'appartamento non ci abitava ancora, avendolo comprato di recente per raggiungere più velocemente il suo posto di lavoro. La somma del danno è di più di 3 mila euro.

Le forze dell'ordine stanno cercando di individuare i colpevoli. Si sa solo che tutti gli operai erano migranti, ma al momento non è stato trovato alcun loro riferimento.

Circa un anno fa un'altra lavoratrice di «Gazprom» era comparsa nei notiziari dopo che aveva denunciato alla polizia il furto di una borsetta Dior del valore di 5 mila euro. I giornalisti si erano allora domandati come facesse una donna delle pulizie a permettersi un costoso accessorio di marca. In seguito si era però venuti a sapere che l'informazione era stata alterata dai media e che a quanto pare alla donna era stato rubato il passaporto e non una borsetta costosa.

Mosca, Zoja Oskolkova

