Ladro percorre 30 km sugli sci per rubare 30 euro

Pubblicazioni del 02/08/17

Un abitante della regione di Ul'janovsk ha percorso sugli sci più di 30 chilometri di campi innevati. In questo modo l'uomo è giunto nella vicina regione di Samara per rapinare un negozio di villaggio.

Un caso del genere nella storia della polizia locale è con ogni probabilità la prima volta che si verifica. Il rapinatore si è fatto più di 30 km sugli sci fino a un negozio della regione confinante, si è preso, minacciando il commesso con una pistola, l'incasso di circa 30 euro e, sempre sugli sci, si è avviato sulla strada del ritorno.

Secondo la testimonianza del commesso del negozio svaligiato, l'uomo è entrato nel locale direttamente con gli sci in mano, dopodiché ha tirato fuori una pistola e ha preteso che gli consegnasse l'incasso. Una volta raggiunto il suo obiettivo, lo sciatore è ripartito, lasciando dietro di sé le tracce degli sci, dalle quali le forze dell'ordine sono riuscite a seguire il rapinatore e ad arrestarlo ancor prima che giungesse a casa.

Il malintenzionato è risultato essere da poco uscito di prigione, dove aveva scontato la pena per l'omicidio di un uomo. Sono in corso le deposizioni dell'imputato, che sarà giudicato per rapina.

Samara, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»