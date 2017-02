Bambina di 10 anni salva dalla casa in fiamme cinque fratelli e sorelle

Pubblicazioni del 02/09/17

Nella regione di Belgorod, durante un incendio in una casetta privata una bambina di 10 anni è riuscita a portare fuori dalla casa in fiamme tre fratelli e due sorelle.

Da quanto si è saputo, la madre dei bambini era andata a fare legna (la casa si riscalda con una vecchia stufa), lasciando Julija, la sua primogenita, a guardare i fratellini e le sorelline più piccoli.

Quando è divampato l'incendio, i piccoli, spaventati, hanno cominciato a correre qua e là per tutta la casa, cercando di scappare dal fumo. La sorella maggiore ha cercato di spegnere il fuoco con l'acqua, ma le fiamme erano troppo forti e sbarravano l'uscita dalla casa.

Allora Julija ha rotto il vetro di una finestra, ha gettato sulla neve una coperta e si è messa a tirare fuori a uno a uno i fratelli e le sorelle dalla casa in fiamme. Presto in suo aiuto è giunto il vicino di casa. Julija ha fatto in tempo a passargli gli ultimi bambini, il fratellino di un anno e mezzo e la sorellina di tre anni, dopodiché ha perso i sensi. Si è ripresa che stava già nella casa dei vicini. La salute della piccola eroina non è affatto in pericolo.

I pompieri hanno riferito che la casa è bruciata completamente e che tra le fiamme sono andati persi tutti i mobili, i documenti e le cose. Dai dati preliminari, la causa dell'incendio sarebbe stato l'impianto elettrico difettoso.

Belgorod, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»