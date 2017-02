In Estremo Oriente salvato scolaro andato alla deriva su un blocco di ghiaccio

Pubblicazioni del 02/20/17

I soccorritori sono riusciti a salvare uno scolaro per il quale i giochi in riva al mare per un pelo non sono finiti in tragedia. L'incidente è avvenuto in una delle baie della Kamčatka. I ragazzini stavano giocando sulla riva, quando uno di loro ha deciso di saltare su una lastra di ghiaccio, che ha poi iniziato ad allontanarsi dalla riva.

I soccorritori sono arrivati sul posto dopo 15 minuti. Il ragazzino in quel momento si trovava già a circa 150 metri dalla riva. Gli specialisti hanno messo in acqua un canotto gonfiabile a remi e si sono messi a inseguire la lastra di ghiaccio. In breve hanno raggiunto lo scolaro e l'hanno aiutato a salire sul canotto.

Tornati a riva, i soccorritori hanno consegnato lo scolaro ai medici, anche se non c'è stato bisogno di assistenza medica. L'operazione di salvataggio è stata effettuata in modo fulmineo. Lo riferisce il ministero delle Emergenze della Federazione russa. La tragedia si è potuta evitare grazie all'intervento deciso e soprattutto tempestivo dei soccorritori.

Petropavlovsk-Kamčatskij, Zoja Oskolkova

