Ciclista russo muore sotto le ruote di un guidatore drogato

Lo sport russo ha subito una grave perdita: in un incidente ha perso la vita Anton Gogolev, membro della nazionale russa di mountain bike. In un strada di Soči un guidatore sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ha investito l'atleta in bicicletta.

L'incidente è avvenuto nel quartiere Adlerskij di Soči. L'uomo, a bordo di una Volkswagen con targa dell'Abcasia, ha cambiato bruscamente corsia, investendo Gogolev, che stava andando agli allenamenti. La macchina è andata poi a sbattere contro il guardrail.

Dalle informazioni preliminari risulta che l'autista si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In rete è stato pubblicato un video con le conseguenze dell'incidente. Gogolev era ben visibile sulla strada grazie alla tuta sportiva dai colori vivaci. L'atleta ha riportato ferite gravissime. È stato portato in rianimazione, dove è deceduto senza riprendere conoscenza.

Anton Gogolev nei campionati della Federazione russa gareggiava per la Repubblica di Udmurtia. Occupava il sesto posto nella classifica dei ciclisti russi. Nel 2012 Gogolev ha vinto il campionato russo di mountain bike e nel 2014 quello di ciclismo-mountain bike.

Soči, Zoja Oskolkova

