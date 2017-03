Ad Acapulco messicani armati di machete rapinano turisti russi

Pubblicazioni del 03/03/17

Dei cittadini russi sono stati aggrediti da banditi nello stato messicano del Guerrero. I rapinatori, minacciandoli con machete e armi da fuoco, hanno rubato ai turisti soldi e oggetti preziosi. Per puro caso nessuno è rimasto ferito.

Secondo le informazioni dell'ambasciata russa in Messico, l'incidente sarebbe avvenuto a 15 km da Acapulco. Il gruppo di turisti russi si era fermato in una speciale area di sosta, quando all'improvviso da dietro i cespugli sono saltati fuori alcuni messicani armati di fucili e machete.

I rapinatori hanno chiesto di consegnargli soldi, telefoni, dispositivi elettronici e le borse con le cose, dopodiché sono fuggiti con il bottino negli stessi cespugli, sparando alcune volte come avvertimento ai turisti e alla loro macchina. È stato reso noto che nessuno dei russi è rimasto ferito.

Sull'accaduto i diplomatici russi stanno preparando una nota per il ministero degli Esteri del Messico. Invitano inoltre i cittadini della Federazione russa che si trovano in vacanza in quel paese a mantenere la massima prudenza.

Acapulco, Zoja Oskolkova

