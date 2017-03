In Siberia ladro ruba una macchina per trainarne un'altra precedentemente rubata

Pubblicazioni del 03/07/17

La polizia della città di Novoj Urengoj ha arrestato un trentenne che ha rubato due macchine nello stesso giorno.

Prima l'uomo ha rubato un fuoristrada che era parcheggiato accanto alla casa del proprietario. Tuttavia, al volante della macchina, non è riuscito ad andare lontano perché è rimasto bloccato nella neve nella via adiacente. E quindi, per liberare l'auto bloccata, ne ha rubata un'altra che si trovava nelle vicinanze. Dopo un tentativo fallito di tirar fuori la macchina dalla neve, il ladro è scappato.

Dopo un po' di tempo l'uomo è stato arrestato dalla polizia. È risultato che il ladro di macchine al momento del crimine si trovava in stato di ubriachezza e che aveva già dei precedenti per furti di automobili.

Per ora l'uomo è stato condannato dal giudice a 10 giorni di custodia cautelare. Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale. Lo sfortunato ladro di macchine rischia fino a cinque anni di carcere.

Novyj Urengoj, Zoja Oskolkova

