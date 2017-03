Negli Urali manovratore ubriaco dimentica donna con bambino sulla ruota panoramica

Pubblicazioni del 03/14/17

Negli Urali un manovratore in stato d'ebbrezza ha dimenticato sulla ruota panoramica una ragazza di 29 anni e il suo figlioletto di 3. La donna e il bambino hanno passato quasi un'ora a 50 metri d'altezza.

La ragazza ha raccontato di essersi iniziata a preoccupare quando dopo i due giri panoramici che aveva pagato nessuno ha fermato la ruota. Il manovratore dell'attrazione che aveva venduto il biglietto e fatto salire nella cabina lei e suo figlio se ne stava andando in giro per il territorio del parco e non reagiva ai suoi segnali di aiuto. Di lì a poco ha spento la ruota, chiuso il portone d'ingresso e se n'è andato.

La ragazza allora ha telefonato alla direzione del parco e ha chiamato la polizia e i pompieri. L'attrazione è stata riavviata 50 minuti dopo le chiamate. Il manovratore, che puzzava d'alcol, ha spiegato d'essersi completamente dimenticato della ruota panoramica in funzione.

I visitatori del luna park, infreddoliti e spaventati, sono tornati a casa loro solo verso la mezzanotte. La polizia sta effettuando tutti gli accertamenti sull'incidente.

Verchnjaja Pyšma, Zoja Oskolkova

