In Cina ragazzini catturano un coccodrillo per strada e lo consegnano alla polizia

Pubblicazioni del 03/15/17

In Cina alcuni ragazzini mentre giocavano all'aperto si sono imbattuti in un prato in un coccodrillo di un metro. Tuttavia non si sono spaventati: hanno catturato il rettile e l'hanno portato alla stazione di polizia più vicina.

L'insolito fatto è avvenuto nella città di Chongqing, nella provincia di Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Alla stazione di polizia è arrivato di corsa un ragazzino, che ha riferito che con gli amici avevano visto tra l'erba di un praticello un coccodrillo. Per lo stupore degli agenti di polizia, nella stazione sono entrati altri due ragazzini con il loro prigioniero, un coccodrillo di un metro con le fauci legate con lo scotch.

Come hanno riferito i media locali, i poliziotti hanno ammonito i ragazzini di non ripetere in futuro un'azione tanto sconsiderata e pericolosa. È stato detto loro che, se trovassero ancora in giro un coccodrillo o qualche altro animale pericoloso, per prima cosa lo devono comunicare subito alla polizia.

Il padrone del coccodrillo non si è riusciti a trovarlo, e quindi il rettile è stato consegnato agli addetti del centro agricolo locale, per essere poi assegnato a uno zoo.

Pechino, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»