Negli Urali poliziotti dimenticano un mitra in un bar dopo aver pranzato

Pubblicazioni del 03/15/17

Nella città di Ekaterinburg degli ispettori stradali hanno dimenticato un mitra in un bar dopo aver pranzato. I servizi di sicurezza hanno avviato un'indagine interna.

Da quanto si è saputo, una squadra della polizia stradale è entrata in un bar per pranzare e per distrazione ha lasciato sul tavolo un kalashnikov completo di munizioni. I poliziotti hanno proseguito la loro missione di pattuglia senza il mitra.

Dopo un po' di tempo i tutori dell'ordine si sono accorti della mancanza dell'arma e hanno denunciato l'accaduto al comando. La squadra investigativa è stata subito mandata sul posto.

A restituire agli ispettori l'arma e tutte le munizioni è stato un abitante del luogo che per primo aveva notato il mitra lasciato sul tavolo del bar senza sorveglianza. L'uomo l'ha preso con sé, lasciando un biglietto con il suo numero di telefono.

Il comando dei poliziotti distratti ha promesso di accertare nei dettagli la situazione. I colpevoli di aver lasciato un'arma da fuoco in un luogo pubblico senza sorveglianza saranno sicuramente puniti.

Ekaterinburg, Zoja Oskolkova

