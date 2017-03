Fisico siberiano ha passato alcuni anni in schiavitù in Kazakistan

Pubblicazioni del 03/17/17

In Kazakistan è stato ritrovato un fisico nucleare che risultava disperso da qualche anno. L'uomo, da quanto si è scoperto, era stato ridotto in schiavitù, dalla quale dopo alcuni tentativi malriusciti alla fine è riuscito a fuggire.

Jurij Obrazcov, 54 anni, fino al 2013 lavorava come fisico nucleare all'istituto del distaccamento di Novosibirsk dell'Accademia russa delle scienze. Nel 2014 partì per una missione di lavoro in Kazakistan e scomparve. Suo fratello si rivolse alla polizia, Obrazcov venne cercato in territorio siberiano, ma le ricerche non ebbero successo.

Qualche giorno fa gli addetti di un centro commerciale di Alma-Ata hanno prestato attenzione a un uomo che aveva passato tutto il giorno seduto su una panchina. Lo sconosciuto era privo di documenti e inoltre era prostrato e soffriva di vuoti di memoria. L'uomo è riuscito però a ricordare i nomi di alcuni parenti e colleghi. La fotografia di Jurij è stata pubblicata sui social.

Secondo quanto raccontato da Obrazcov, negli ultimi anni sarebbe stato tenuto in schiavitù in un'azienda agricola, in condizioni di vita terribili e vittima di percosse sistematiche. L'uomo alla fine è riuscito a scappare.

Adesso gli abitanti del luogo che hanno accolto il fisico si sono messi in contatto con il fratello di Jurij. La polizia di Novosibirsk ha inoltrato in Kazakistan i documenti necessari per il ritorno del cittadino russo in patria.

Nel frattempo, il Comitato investigativo della Federazione russa ha avviato delle indagini preliminari per il reato di costrizione in schiavitù di un cittadino russo.

Novosibirsk, Zoja Oskolkova

