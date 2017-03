Un uomo scopre il tradimento della moglie dal comportamento del figlio di un anno

Pubblicazioni del 03/17/17

Un abitante di Krasnodar ha scoperto il tradimento della moglie osservando il comportamento del figlioletto in sua assenza.

Tutto ha avuto inizio da quando l'uomo ha notato delle stranezze nel comportamento del figlio di un anno: il bimbo era infatti diventato nervoso e timoroso, e aveva paura dei suoni forti. Ma più di tutto l'ha messo in guardia il fatto che il bambino imitasse con i suoi giocattoli i giochi degli adulti. Alle fine il padre ha deciso di installare in casa delle telecamere per scoprire cosa succedesse a casa mentre lui era al lavoro.

Il risultato delle sue indagini l'ha lasciato senza parole. È venuto fuori che la sua consorte di 23 anni sgridava spesso il bambino, lasciandosi anche andare al turpiloquio. Ma dopo aver guardato il video fino alla fine, l'uomo è rimasto scioccato: la moglie lo tradiva sul loro letto coniugale, a ridosso del quale si trovava il lettino del figlio che in quel momento dormiva. La telecamera installata dal marito sospettoso ha ripreso come il piccolo si sia svegliato nel lettino e per alcuni minuti abbia osservato sua mamma.

In seguito alla sua indagine, il marito ha cercato di parlare con la moglie ma questa non si è affatto pentita e anzi gli ha chiesto di «non immischiarsi nella sua vita privata». L'uomo ha allora deciso di lasciarla, portandosi via il figlioletto. È infatti convinto che la condotta della giovane madre possa avere un'influenza negativa sulla psiche del bambino.

Krasnodar, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»