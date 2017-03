Pubblicazioni del 03/22/17

Una pensionata con due scuri scatena un putiferio in un portone di una palazzina della città di Bodaibo, nella regione di Irkutsk. La donna anziana ha abbattuto le porte di alcune case e, quando sul posto è arrivata la polizia, ha aggredito anche gli agenti.

Secondo le informazioni delle forze dell'ordine, alla stazione di polizia si è rivolta una vicina di 61 anni della donna, riferendo che quella aveva danneggiato le porte di due appartamenti.

Sopraggiunti all'indirizzo indicato, le forze dell'ordine hanno trovato su un pianerottolo una pensionata che teneva con fare aggressivo due scuri nelle mani. Scorti i poliziotti, la nonnetta gli ha lanciato contro una scure, mentre con l'altra li ha colpiti alcune volte sul giubbotto antiproiettile.

I tutori dell'ordine sono poi riusciti a immobilizzare la pensionata, che è stata ricoverata nel reparto psichiatrico dell'ospedale cittadino.

La donna è stata denunciata per uso della violenza, con pericolo per la vita e per la salute, nei confronti dell'autorità istituzionale. Per aver aggredito i poliziotti la nonnetta berkserkr rischia fino a 10 anni di carcere.

Irkutsk, Zoja Berezina

© 2017, «New Day – Italia»