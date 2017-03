A New York arrestata seduttrice russa / La donna era ricercata dall'Interpol per un omicidio in Russia

Pubblicazioni del 03/23/17

La polizia di New York ha arrestato una cittadina russa di 42 anni, Viktorija Nasyrova. Da quanto si è scoperto, la donna era ricercata a livello internazionale perché sospettata di aver commesso un omicidio nel sud della Russia. Negli USA la Nasyrova ha derubato alcuni uomini sciogliendo nelle loro bevande sostanze narcotiche.

Il canale BBC riferisce che l'arresto della russa è stato reso noto dal capo del gruppo investigativo della polizia di New York Bob Boyce. Secondo lui, la donna sarebbe coinvolta nell'omicidio di Alla Alekseenko, 54 anni, di Krasnodar, che avrebbe commesso nel 2014. Dal 2015 la Nasyrova è ricercata dall'Interpol.

Tre anni fa la russa era scappata in Messico, da dove con documenti falsi era riuscita a entrare negli USA, dove ha continuato a delinquere. La donna viveva tranquillamente a Brooklyn. La Nasyrova aveva una pagina social tramite la quale conosceva uomini e quando questi la invitavano a un appuntamento scioglieva dei sonniferi nelle loro bevande. I malcapitati amanti si addormentavano e la donna scappava con gli oggetti di valore.

A rintracciare la delinquente ha aiutato il detective privato German Weisberg, assoldato dai parenti della donna presumibilmente assassinata dalla Nasyrova. L'investigatore si è messo sulle tracce della criminale utilizzando le informazioni trovate sui social, dove la Nasyrova pubblicava le sue foto e scambiava messaggi con le potenziali vittime.

Dalle informazioni della polizia di New York risulta che la Nasyrova sia coinvolta in almeno tre rapine in territorio statunitense, anche se il numero delle vittime delle malefatte della russa potrebbe essere maggiore. La polizia ha ora fatto un appello pubblico invitando chiunque fosse stato in contatto con l'indagata di comunicarlo alle forze dell'ordine.

New York, Zoja Oskolkova

