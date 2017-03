In Siberia presi rapinatori imbranati / Per due volte non sono riusciti a far saltare un bancomat

Pubblicazioni del 03/24/17

Un gruppo di giovani mascherati ha effettuato due assalti a dei bancomat di «Sberbank» nel corso di alcuni giorni. I malintenzionati avevano con sé una bombola del gas, un cavo elettrico e un tubo flessibile.

Degli sconosciuti durante la notte sono entrati nei locali dove sono installati i bancomat. Servendosi della bombola a gas i delinquenti hanno cercato di farli saltare per portarsi via i soldi, ma entrambe le volte non sono riusciti a portare a termine il loro piano. I dispositivi per l'erogazione di denaro contante sono risultati essere più resistenti del previsto.

I rapinatori sono stati identificati dall'automobile. Nelle videocamere di controllo in entrambi i tentativi di rapina è comparsa la stessa macchina. Gli arrestati non hanno precedenti penali, tutti lavorano e hanno un'entrata stabile.

Il congegno per far esplodere il bancomat i giovani, che hanno dai 22 ai 29 anni, l'avevano visto in Internet, tuttavia nel loro caso non ha funzionato. In caso di successo i rapinatori si sarebbero trovati tra le mani circa 100 mila euro.

Omsk, Zoja Oskolkova

