La Russia è al quarto posto tra i paesi più fumatori del mondo / Nel 2015 a causa della nicotina sono morte 283 mila persone

La Russia si è posizionata al quarto posto nella classifica negativa per il consumo di nicotina. Dai dati dei ricercatori risulta che nel 2015 a causa di patologie legate al consumo di tabacco sono morti 283 mila russi. Nel complesso il numero delle persone dipendenti dal tabacco a livello mondiale supera il miliardo.

Come in precedenza la quantità dei fumatori sul pianeta aumenta più rapidamente di quella di coloro che hanno smesso di fumare. Lo si afferma in una ricerca di un gruppo di scienziati americani pubblicata sulla rivista «Lancet». Al primo posto per il numero di morti causate dal consumo di nicotina c'è la Cina, seguita da India e USA. La Russia si trova al quarto posto, davanti all'Indonesia.

Nel 2015 in Russia fumavano 8,3 milioni di donne (il 12,3%) e 24,9 milioni di uomini (il 38,2%). Il nostro paese si trova inoltre al nono posto per quanto riguarda l'indicatore di dipendenza dalla nicotina tra gli adolescenti (dai 15 ai 19 anni).

In generale nel mondo due anni fa fumavano 933 milioni di persone, tuttavia, secondo gli scienziati, attualmente il numero dei fumatori ha senz'altro superato il miliardo, soprattutto grazie ai paesi meno sviluppati del mondo. Se tali tendenze saranno confermate, nel XXI secolo il tabagismo ucciderà circa un miliardo di persone in tutto il pianeta.

In controtendenza rispetto all'andamento generale, in 30 paesi il numero dei fumatori ha iniziato a diminuire. I ricercatori vi vedono l'effetto positivo dei provvedimenti intrapresi per la lotta contro il fumo.

