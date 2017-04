Tigre va a spasso per un centro commerciale dell'Estremo oriente della Russia (VIDEO)

Pubblicazioni del 04/17/17

In Internet è comparso un video di una tigre che se ne va a spasso per un centro commerciale. È accaduto nella città di Chabarovsk, nell'Estremo oriente della Russia.

Le forze dell'ordine stanno accertando le possibili versioni su come il felino sia potuto entrare in un centro commerciale. Quando sul posto è giunta la pattuglia la tigre era già scomparsa. Sul fatto verrà aperta un'inchiesta. La polizia sta interrogando il proprietario dell'edificio e i responsabili del circo che si trova in questi giorni in città.

Ci sono dei sospetti sul fatto che il circo stesse girando nel centro commerciale un video promozionale. Tuttavia al circo hanno dichiarato che da loro non è scappata nessuna tigre.

Chabarovsk, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»