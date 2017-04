Le acque di Soči inondate di escrementi alla vigilia della stagione balneare (FOTO, VIDEO)

Pubblicazioni del 04/19/17

In rete è stato pubblicato un video in cui è stato filmato lo scarico di escrementi in mare proprio nel centro della città di Soči. Fonte delle maleodoranti acque di scarico è risultata essere un'azienda comunale locale.

Dei testimoni oculari hanno ripreso con lo Smartphone lo scarico delle acque fecali nell'alveo del principale fiume del centro abitato. A quanto pare è a questo modo che una delle aziende comunali si disfa degli scarichi sanitari.

In rete sono poi comparse le immagini fatte da un quadrirotore del bacino del porto di Soči in cui si può vedere la macchia di sostanze maleodoranti propagarsi sull'acqua.

Poco tempo prima gli abitanti locali erano venuti a sapere dello scarico delle acque fognarie nel fiume Psacho. Le autorità ritengono che questo incidente sia la conseguenza dei «bonificatori illegali» che per lungo tempo hanno scaricato le masse fecali in uno scavo che è poi straripato in seguito a prolungati temporali e le acque inquinate sono andate a finire nel bacino del mar Nero.

Nel frattempo i principali tour operator russi si aspettano un aumento del 15% del costo di soggiorno nelle stazioni balneari di Soči. Secondo le previsioni, il settore di lusso non dovrebbe rincarare di molto, mentre l'aumento di prezzo più consistente dovrebbe riguardare gli alberghi a tre stelle.

Alcuni hotel di Soči hanno mantenuto i prezzi al livello dell'anno scorso, ma ci sono anche quelli che li hanno aumentati in modo significativo. Secondo gli esperti del mercato il fenomeno è legato al fatto che gli alberghi russi stanno cambiando la concezione della loro attività, aumentando la quantità dei servizi offerti e passando al sistema «tutto incluso».

Soči, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»