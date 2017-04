In Siberia rapinatore fugge dal banco degli imputati

04/14/17 Gli abitanti della regione dell'Amur trovano spesso lingotti d'oro per strada / Nella regione dell'Amur gli abitanti del luogo trovano regolarmente grosse partite di oro nascoste o in delle calze lungo la strada, o in un barattolo sul ciglio della strada, o nel bosco, ma di regola questi ritrovamenti invece della ricchezza portano ai cittadini solamente azioni penali nei loro confronti