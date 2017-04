La rapina dell'anno: a Mosca la polizia cerca berretti lavorati a maglia per cavalli

Pubblicazioni del 04/24/17

La polizia di Mosca sta cercando un ladro che ha rubato l'equipaggiamento di una scuderia nella parte nord della città.

Alla polizia si è rivolta un'abitante della capitale di 35 anni. La donna ha riferito che dal locale della scuderia uno sconosciuto ha rubato l'equipaggiamento. Nello specifico, il malintenzionato si è portato via 20 gualdrappe, 10 coperte, 5 sottosella in pelo, 6 berretti lavorati a maglia per cavalli e 6 completi di fasce per un valore complessivo di più di 500 euro. La polizia ha avviato un'indagine per furto.

La gualdrappa è una spessa coperta di feltro che si mette sotto la sella. Pure i sottosella servono per ammortizzare, correggere la posizione della sella e proteggere il dorso del cavallo.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»