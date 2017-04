In Kamčatka il vulcano Ključevskoj «sputa» cenere

Pubblicazioni del 04/25/17

In Kamčatka il vulcano Ključevskoj ha dato nuovi segni di attività, eruttando una colonna di cenere a sette chilometri d'altezza. Secondo i dati del ministero delle Emergenze della Federazione russa, la scia cinerea non rappresenta un pericolo per le persone.

Il Ključevskoj è uno dei più alti vulcani attivi in Eurasia (4580 metri). Ha cominciato a eruttare più di un anno fa e ora emana colonne di cenere con regolarità, fatto che a volte crea qualche problema alle comunicazioni aeree nell'Estremo oriente della Russia.

Una colonna di cenere dell'altezza di 7 km sopra il livello del mare è stata registrata al mattino presto. La scia di cenere si sta spingendo verso sud-ovest, hanno comunicato al Servizio geofisico dell'Accademia russa delle Scienze in Kamčatka.

Al ministero delle Emergenze hanno riferito che nei centri abitanti più vicini non si osservano ricadute di cenere vulcanica e che inoltre sulla via della scia cinerea non ci sono insediamenti umani.

All'inizio di marzo in Kamčatka a mettere in allarme i servizi si soccorso era stato il vulcano Bezymjannyj, la cui attività era cresciuta talmente tanto da costringere gli specialisti del gruppo di reazione alle eruzioni vulcaniche a innalzare il livello d'allerta per l'aviazione da «arancione» a «rosso». Le fuoriuscite avevano raggiunto i 10 km d'altezza e la scia di cenere s'era allungata fino a 112 km dal vulcano.

Petropavlosk-Kamčatskij, Zoja Oskolkova

