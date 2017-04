Russa vittima di un triangolo amoroso negli USA

Pubblicazioni del 04/26/17

Nello stato americano dell'Oregon la polizia ha trovato il cadavere di una donna, morta per un colpo di arma da fuoco. In seguito si è venuto a sapere che la vittima dell'omicidio è una cittadina russa di 27 anni, Anna Repkina, che di recente era venuta negli USA per sistemare la sua vita privata.

Secondo i dati delle indagini l'omicidio sarebbe avvenuto verso la metà di aprile. Il corpo con una ferita da arma da fuoco alla nuca è stato trovato nella contea di Benton, scrivono i media americani rifacendosi al sostituto procuratore della contea Amy Matusko. Alcuni giorni più tardi è stato possibile stabilire l'identità della vittima, che è risultata essere la russa Anna Repkina.

Al consolato generale della Federazione russa di San Francisco hanno confermato l'informazione. L'ente diplomatico russo si è messo in contatto con i parenti della ragazza. I diplomatici seguono inoltre il corso delle indagini, mantenendosi in contatto con la polizia statunitense.

Secondo i dati preliminari il motivo della tragedia sarebbe stata una lite domestica. Anna Repkina era arrivata negli USA il 1° marzo. Il vicesceriffo della contea di Benton Gregory Ridler ha riferito che la russa negli States aveva intenzione di sistemare la sua vita privata. Nel corso delle indagini è emerso che la ragazza era in rapporti intimi con l'americano William Hargrove. L'uomo aveva però anche un'altra donna che gli aveva intimato di fare una scelta.

Hargrove ha condotto la russa in un luogo isolato, nel quale la polizia ha ritrovato il suo corpo. «La donna è stata trovata assassinata con un colpo alla nuca, come succede nelle esecuzioni» – ha precisato Amy Matusko. L'americano è stato arrestato. Le indagini sono ancora in corso.

Salem, USA, Zoja Oskolkova

