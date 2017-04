A Saratov leone morde una natica a un adolescente

Pubblicazioni del 04/26/17

Nella città di Engel's, nella regione di Saratov, un ragazzino di 15 anni è stato attaccato da un leone. Alla polizia hanno precisato che il felino, appartenente a una donna di 29 anni, ha aggredito lo scolaro in una delle vie centrali della città.

L'adolescente è stato trasportato in ospedale con la seguente diagnosi: «ferite da morso a natiche, cosce e mano destra». «Il ragazzo è stato graffiato dal leone. Le ferite non sono gravi, sono state subito medicate dai medici. Il ragazzo non necessita di ricovero ed è già stato portato a casa dai genitori» – hanno fatto sapere alla clinica.

Sull'incidente è in corso un'inchiesta. Si sta accertando come abbia fatto il leone a finire per strada e perché abbia attaccato l'adolescente.

L'anno scorso la stampa locale aveva scritto di una leonessa di nome Maja che viveva in una famiglia di Engel's. Il fatto era stato denunciato alle forze dell'ordine dagli abitanti locali che avevano visto un uomo portare in giro al guinzaglio un leoncino. I proprietari dell'animale avevano allora fornito alla polizia i documenti necessari.

La padrona del felino Nona Erojan esclude la possibilità che il ragazzino sia potuto essere stato morso dal loro leone. «Qualunque cosa succeda, è subito colpa di Maja. Spesso ci chiamano per dirci che Maja li ha aggrediti. È successo che hanno bussato anche alle due di notte gridando che Maja si stava tipo rosicchiando qualcuno. Mentre in realtà la leonessa giaceva tranquilla nella sua stanza. È vero, va in giro; è vero, per la città. Ma si comporta pacificamente» – ha commentato l'incidente la donna.

Saratov, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»