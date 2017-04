Marito gioca a fare il drago e uccide la moglie sputando fuoco dalla bocca

Pubblicazioni del 04/27/17

Un abitante della regione di Smolensk è stato incriminato per aver ucciso la propria moglie. Il desiderio di far colpo sulla consorte durante un banchetto domestico si è tragicamente concluso con la morte di lei. L'uomo di 33 anni è stato denunciato per omicidio colposo.

Secondo gli inquirenti, la notte del 15 aprile i coniugi stavano bevendo a casa loro delle bevande alcoliche. A un certo punto l'uomo ha deciso di mostrare alla moglie il trucco del «fuoco dalla bocca». Il marito si è riempito la bocca di liquido alcolico, ha acceso l'accendino davanti alle labbra e ha soffiato sulla fiamma. Con la conseguenza che il fuoco è andato a finire sulla moglie che stava seduta accanto.

La donna ha riportato ustioni in quasi il 90% del corpo e tre giorni dopo è morta in ospedale.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Smolensk, Ol'ga Panfilova

