Trattorista uzbeko si finge medico e guadagna mezzo milione di euro

Pubblicazioni del 05/01/17

Un abitante dell'Uzbekistan lavorava come trattorista, tuttavia da un giorno all'altro la sua vita è completamente cambiata. L'uomo ha finto di essere un medico qualificato e si è arricchito. Quando è stato scoperto, l'imbroglione è finito in prigione.

L'ufficio stampa della Procura generale dell'Uzbekistan ha riferito che un cittadino che prima faceva il trattorista è riuscito a ottenere un falso certificato d'appartenenza all'Associazione mondiale degli psicologi, dei medici e della medicina popolare, rilasciato dal ministero della Sanità del Kazakistan.

Utilizzando il documento contraffatto, circa un anno fa il «dottore» ha aperto una clinica privata, dove lavorava insieme ad alcuni suoi parenti. In tal modo è riuscito a guadagnare circa 500 mila euro.

Alla fine il tribunale ha condannato il truffatore a otto anni di carcere e a una multa di seimila euro. Pure i suoi complici sono stati rinviati a giudizio.

Ricordiamo che una storia simile è avvenuta di recente anche in Russia. Alcuni agenti di polizia hanno fermato i lavoratori e i dirigenti di un'organizzazione che si posizionava come «clinica medica internazionale». Secondo gli inquirenti, i lavoratori della clinica con vari pretesti costringevano i clienti a ottenere dei prestiti per pagare le procedure che venivano effettuate da persone senza un'istruzione medica. In particolare le diagnosi sullo stato di salute dei pazienti venivano fatte da un meccanico.

Taškent, Zoja Oskolkova

